Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба

Про це Роман Труба написав у своєму каналі в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий висновок зробила нова керівниця на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без всякого аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів", - заявив Труба.

За його даними, в ці дні відбувається розподіл працівників за принципом "свій" і "чужий". При цьому чужих "звільняють під конвоєм", стверджує Труба.

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Колишній директор Бюро звинувачує нову керівницю Венедіктову в прагненні довести свою значимість ціною ДБР.

"Для цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь і роботою співробітників. Зрештою, не можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган", - вважає він.

"Всім працівникам ДБР бажаю витримки: ви творите історію, а складності в ній завжди бувають", - підсумував Труба.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.