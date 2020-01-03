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03.01.20 08:39

У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В експерименті мав узяти участь і підозрюваний музикант Андрій Антоненко, але він відмовився від участі в експерименті, бо його адвокати не змогли прибути на місце проведення експерименту.

Про проведення експерименту Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське телебачення", що веде пряму трансляцію з місця подій.

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко під час експерименту пройшла тим же шляхом, яким, згідно із записами з камер спостереження, пройшли вірогідні виконавці вбивства Шеремета.

При цьому в руках вона тримала пакет, схожий на пакет із записів камер відеоспостереження. А одягнена була в "олімпійку", як жінка з відео. Через те, що на вулиці при цьому було близько нуля, Кузьменко мерзла в "олімпійці". Її адвокат Влад Добош зазначив, що через це хода підозрюваної під час експерименту може відрізнятися від її звичайної ходи.

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У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 01
У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 02
У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 03

Фото "Радіо Свобода".

Разом з Юлією Кузьменко в експерименті мав узяти участь і другий підозрюваний, музикант Андрій Антоненко. Але його адвокати не встигли прибути на місці події, і Антоненко відмовився брати участь в експерименті.

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Адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, що Антоненка намагалися залучити до участі в експерименті незаконно.

"Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", - зазначив Масі Найєм.

Він пояснив, що адвокати Антоненка вже кілька тижнів не можуть домогтися від слідчих ознайомлення з матеріалами справи.

"Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що в Андрія щонайменше три адвокати", - пояснив Найєм.

У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 04

Раніше захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що слідчий експеримент за участю його клієнтки силовики також збираються провести незаконно. За словами Добоша, йому також не дали ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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