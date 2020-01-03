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03.01.20 09:02

"Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією"

Колишній глава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав "маячнею" заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією після перевороту в Києві".

"Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією"

Свій коментар він розмістив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Маячня. У Києві, звичайно, не було ніякого збройного перевороту - тільки крах і провал корумпованого президента. А сам Путін говорив про те, як він послав свої війська, щоб захопити Крим. Це було явно жахливе порушення міжнародного права", - зазначив Більдт.

Так він прокоментував заяву МЗС Росії про те, що окупація Криму була "проголошенням незалежності Криму і його об'єднанням з Росією", що нібито "стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною  підтримкою".

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