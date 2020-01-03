Естонія триматиме українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Про це сказав у коментарі "Укрінформу" постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, якими займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

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"Ми маємо також (будемо тримати на порядку денному. - Ред.) інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В'єтнам і Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, в 2016-2017 роках - Україна.