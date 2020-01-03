Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти проаналізували листування між чиновниками Пентагону і Офісу управління і бюджету Білого дому, яке тривало з червня до початку жовтня. Доступ до нього отримала громадська організація "Справедлива безпека".
В організації переконані - листування свідчить про занепокоєння службовців Пентагону правовими підставами затримки, тому що закон вимагає витрачати гроші згідно з тим, як це було передбачено Конгресом.
Із обміну повідомленнями випливає, що рішення затримати кошти йшло особисто від президента Дональда Трампа. Очільники Пентагону, Ради з нацбезпеки та Держдепу намагалися його переконати дозволити використовувати гроші, які Конгрес виділив Україні.
Ще 19 червня, після того як газета Washington Examiner опублікувала статтю про те, що Пентагон надсилає військової допомоги в Україну на 250 мільйонів доларів, президент зацікавився цим питанням і, через своїх помічників, запросив у Пентагону деталі.
Лора Купер, топчиновниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, розповіла під час свідчення в Конгресі, що президент хотів знати, чи будуть американські компанії надавати Україні щось із цього обладнання, як допомагають інші країни, а також – звідки йдуть американські гроші.
У Пентагоні підготували відповідь, в якій йдеться, що переважна кількість компаній, які надаватимуть військове устаткування, - американські, а також відзначається, що Велика Британія, Канада, Литва та Польща надавали Україні військове устаткування та проводили військові навчання, і що ЄС надає Україні значну економічну підтримку.
Стверджується, що через кілька годин після розмови президента Трампа із Зеленським 25 липня Майкл Даффі, співдиректор Програми з національної безпеки Офісу управління і бюджету надіслав електронне повідомлення високопоставленим чиновникам Пентагону, в якому порадив припинити надання будь-якої військової допомоги Україні у зв'язку з планом Адміністрації провести її перевірку.
У листі говорилося також, що Пентагон повинен планувати і бути готовим надавати допомогу, як тільки це стане можливим, і містився рада тримати цю інформацію в вузькому колі осіб. Перед тим Пентагон повідомив, що тільки 7 мільйонів було законтрактовано.
І того ж дня, 25 липня, Марк Сенді, заступник директора з програм національної безпеки Офісу управління та бюджету, додав примітку до бюджетного документу, якою передбачив затримку надання грошей до 5 серпня.
Наступного дня Джон Руд, голова політичного департаменту Пентагону, надіслав своєму босові електронного листа, в якому виклав висновки зустрічі високопосадовців США, які опікуються українськими питаннями. Усі вони висловили одностайну підтримку відновленню фінансування, а Лора Купер, згідно з її свідченнями, висловила занепокоєння щодо можливості витратити усі передбачені гроші до кінця бюджетного року, 30 серпня.
У листі чітко зазначається, що розпорядження заморозити допомогу йде від президента.
Шостого серпня, Офіс управління та бюджету, вдруге включив примітку до бюджетного документу, яка заморожувала надання грошей. Якщо в перший раз Пентагон чітко заявив, що затримка не перешкодить їм розпорядитися коштами вчасно, цього разу вони зробили це із зауваженнями.
Третя примітка вводила паузу в наданні допомоги з 20 до 26 серпня. 27 серпня паузу продовжили.
У Пентагоні підготували офіційного листа Офісу управління та бюджету, в якому йдеться, що заморозка використання коштів після 19 серпня підриває можливість Пентагону виконати програму допомоги Україні.
У листуванні також наводиться імейл від однієї з американських компаній-підрядників, яка розраховує на "українські гроші". У неї дізналися про затримку грошей і хочуть знати, що відбувається.
Згідно із внутрішнім листуванням Пентагону, там переймалися тим, а чи достатньо задокументовані їхні застереження, що пауза на роботу із коштами може зашкодити їм виконати програму допомоги Україні і чи не переведуть потім на них "стрілки". Зрештою, так і сталося.
Втім, 11 вересня Майкл Даффі повідомив, що кошти можна витрачати. Причину зняття заморозки, на прохання чиновників Пентагону, він пояснити не зміг.
До кінця бюджетного року в США, 1 жовтня, Пентагон зміг надати Україні 214 мільйонів доларів з 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.
Інша частина суми була передана протягом наступних декількох тижнів, завдяки внесенню додаткового положення в бюджетну резолюцію.
Нагадаємо, Конгрес США виділив 250 мільйонів доларів Міністерству оборони для ініціативи з підтримки безпеки України. Але згідно з повідомленнями, президент Трамп попросив Міка Малвані, який зараз виконує обов'язки керівника апарату Білого дому, призупинити допомогу Україні в липні 2019 року.