Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували листування між чиновниками Пентагону і Офісу управління і бюджету Білого дому, яке тривало з червня до початку жовтня. Доступ до нього отримала громадська організація "Справедлива безпека".

В організації переконані - листування свідчить про занепокоєння службовців Пентагону правовими підставами затримки, тому що закон вимагає витрачати гроші згідно з тим, як це було передбачено Конгресом.

Із обміну повідомленнями випливає, що рішення затримати кошти йшло особисто від президента Дональда Трампа. Очільники Пентагону, Ради з нацбезпеки та Держдепу намагалися його переконати дозволити використовувати гроші, які Конгрес виділив Україні.

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Ще 19 червня, після того як газета Washington Examiner опублікувала статтю про те, що Пентагон надсилає військової допомоги в Україну на 250 мільйонів доларів, президент зацікавився цим питанням і, через своїх помічників, запросив у Пентагону деталі.

Лора Купер, топчиновниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, розповіла під час свідчення в Конгресі, що президент хотів знати, чи будуть американські компанії надавати Україні щось із цього обладнання, як допомагають інші країни, а також – звідки йдуть американські гроші.

У Пентагоні підготували відповідь, в якій йдеться, що переважна кількість компаній, які надаватимуть військове устаткування, - американські, а також відзначається, що Велика Британія, Канада, Литва та Польща надавали Україні військове устаткування та проводили військові навчання, і що ЄС надає Україні значну економічну підтримку.

Стверджується, що через кілька годин після розмови президента Трампа із Зеленським 25 липня Майкл Даффі, співдиректор Програми з національної безпеки Офісу управління і бюджету надіслав електронне повідомлення високопоставленим чиновникам Пентагону, в якому порадив припинити надання будь-якої військової допомоги Україні у зв'язку з планом Адміністрації провести її перевірку.

У листі говорилося також, що Пентагон повинен планувати і бути готовим надавати допомогу, як тільки це стане можливим, і містився рада тримати цю інформацію в вузькому колі осіб. Перед тим Пентагон повідомив, що тільки 7 мільйонів було законтрактовано.

І того ж дня, 25 липня, Марк Сенді, заступник директора з програм національної безпеки Офісу управління та бюджету, додав примітку до бюджетного документу, якою передбачив затримку надання грошей до 5 серпня.

Наступного дня Джон Руд, голова політичного департаменту Пентагону, надіслав своєму босові електронного листа, в якому виклав висновки зустрічі високопосадовців США, які опікуються українськими питаннями. Усі вони висловили одностайну підтримку відновленню фінансування, а Лора Купер, згідно з її свідченнями, висловила занепокоєння щодо можливості витратити усі передбачені гроші до кінця бюджетного року, 30 серпня.

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У листі чітко зазначається, що розпорядження заморозити допомогу йде від президента.

Шостого серпня, Офіс управління та бюджету, вдруге включив примітку до бюджетного документу, яка заморожувала надання грошей. Якщо в перший раз Пентагон чітко заявив, що затримка не перешкодить їм розпорядитися коштами вчасно, цього разу вони зробили це із зауваженнями.

Третя примітка вводила паузу в наданні допомоги з 20 до 26 серпня. 27 серпня паузу продовжили.

У Пентагоні підготували офіційного листа Офісу управління та бюджету, в якому йдеться, що заморозка використання коштів після 19 серпня підриває можливість Пентагону виконати програму допомоги Україні.

У листуванні також наводиться імейл від однієї з американських компаній-підрядників, яка розраховує на "українські гроші". У неї дізналися про затримку грошей і хочуть знати, що відбувається.

Згідно із внутрішнім листуванням Пентагону, там переймалися тим, а чи достатньо задокументовані їхні застереження, що пауза на роботу із коштами може зашкодити їм виконати програму допомоги Україні і чи не переведуть потім на них "стрілки". Зрештою, так і сталося.

Втім, 11 вересня Майкл Даффі повідомив, що кошти можна витрачати. Причину зняття заморозки, на прохання чиновників Пентагону, він пояснити не зміг.

До кінця бюджетного року в США, 1 жовтня, Пентагон зміг надати Україні 214 мільйонів доларів з 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

Інша частина суми була передана протягом наступних декількох тижнів, завдяки внесенню додаткового положення в бюджетну резолюцію.

Нагадаємо, Конгрес США виділив 250 мільйонів доларів Міністерству оборони для ініціативи з підтримки безпеки України. Але згідно з повідомленнями, президент Трамп попросив Міка Малвані, який зараз виконує обов'язки керівника апарату Білого дому, призупинити допомогу Україні в липні 2019 року.