Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - додали в штабі.