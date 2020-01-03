"Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та ексначальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербини, опублікованої у Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

1 липня 2019 року, між Трубою і Щербиною нібито відбулася така розмова:

Щербина: Перше питання, найважливіше, конкурси ж почалися. Можеш мені зробить зараз відповіді на питання. Дуже обмежена кількість. Двом-трьом.

Труба: Що почалося?

Щербина: Конкурси на слідчих.

Труба: Вони вже давно почалися.

Щербина: Ну, у мене там деякі люди на 5-6 число є. У мене є, бл#дь, три людини. Ти всіх знаєш. Ти особисто обіцяв Анатолію Миколайовичу Ільїну, другий - це племінник Горбатюка і третій це син есбеушника. Ось мене три людини цікавлять.

Труба: Угу.

Щербина: І мені треба швидше ці відповіді.

Труба: Так завтра або сьогодні?

Щербина: Там на 5 число іспит.

Труба: Так піди флешку зараз візьми і відразу організуємо.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше "права рука" Труби, ексчиновник ГПУ Щербина був затриманий на одержанні $75 тис. хабаря.

Вищий антикорупційний суд взяв Щербину під варту, призначивши заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.

9 грудня 2019 року заставу за Щербину було внесено, і він вийшов із СІЗО.