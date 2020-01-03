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03.01.20 11:19

Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова

Начальник другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максим Резніченко доповідав ексдиректору ДБР Роману Трубі про необхідність "попрацювати" зі "смотрящим" за "Центренерго" бізнесменом Віталієм Кропачовим на прохання людей з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та начальника другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максима Резніченка, опублікованій Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

28 серпня 2019 року, між Трубою і Резніченком нібито відбулася така розмова:

Труба: ти ж зустрічався з людиною по Центренерго?
Резніченко: да
Труба: ти ж мені не доповідаєш нічого
Резніченко: Я ж хотел зайти.
Труба: Вот і зайшов.
Резніченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит – есть такой человек Карпачов, который негласно курирует Центрэнерго. У них задача – поработать по этому Карпачову и его окружению. Но есть проблема. Провадження находится в первом отделе… Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтоб не было утечек. Что там происходит с провадженнями я не знаю. Мне перекинули справку. У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали – у вас есть проблема с электричеством. Их там качает ктото из стороны… Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю стоит задача его от туда убрать и поставить нового смотрящего.

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Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить: "Там є інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за цей "Центренерго"... Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію щодо цієї довідки - вони з орбіти Коломойського".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Коломойський говорив, що "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК. У ньому ж він спростовував, що його люди керують "Центренерго".

Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про смотрящего за Центренерго Кропачова 01
Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про смотрящего за Центренерго Кропачова 02

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