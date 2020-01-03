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03.01.20 11:47

20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері

У Сумській області суд визнав винним в інкримінованому злочині і засудив до довічного ув’язнення 20-річного юнака, який позбавив життя двох людей - 36-річну жінку та її 17-річного сина.

20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області, 26 жовтня 2017 року с. Гай-Мошенка Охтирського району рано-вранці господар будинку виявив тіла дружини і сина без ознак життя.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити, а потім і затримати молодика, який обґрунтовано підозрювався у вбивстві жінки та хлопця.

"Ним виявився на той час 18-річний одногрупник загиблого, який проживав на сусідній вулиці. Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також дістала ножове поранення несумісне з життям. На вирок суду юнак чекав у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

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