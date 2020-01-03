Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова. ВIДЕО

Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро, встановлені суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні. Зокрема, це стосується умов роботи слідчих - відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б", - повідомила глава бюро.

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Вона звернула увагу на те, що також не працюють оперативні підрозділи, оскільки в чотирьох управліннях понад рік працюють тільки їхні керівники.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.

2 січня Венедіктова склала з себе депутатські повноваження.