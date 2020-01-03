Авдіївка і ще 5 населених пунктів на Донеччині залишилися без електрики, - ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"3 січня диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про те, що у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач "ПЛ-110 кВ" припинено електропостачання м. Авдіївка та 5 населених пунктів Ясинуватського району. Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів", - сказано в повідомленні.

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Рятувальники зазначають, що для забезпечення електроенергією об'єктів критичної інфраструктури в Авдіївці залучено 2 пересувні електростанції потужністю 80 і 40 кВт і два чоловіки особового складу.

Зокрема, електроенергією забезпечено військово-цивільну адміністрацію м. Авдіївка, пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку.

"Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом", - додали у відомстві.

Відновлювальні роботи планують завершити 4 січня.