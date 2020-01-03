Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловила нардепка від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад на один місяць на рік починаючи з 2023-го або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію", - сказала вона, додавши, що підвищення пенсійного віку не є "питанням сьогоднішнього дня".

За словами Третьякової, сьогодні однією з цілей є програма Зеленського "Друга пенсія українцю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пенсійного фонду з РФ, який пропагував підвищення пенсійного віку до 65 років, помер у 59

"Ми намагаємося знайти джерело і ресурс для того, щоб запустити у власності кожної людини його особисті накопичення. При цьому хочемо надати йому систему, за якої буде фактично обов'язкове накопичення до пенсії, коли людина відкладає на пенсію стільки, скільки хоче він, може бути і 0%, а роботодавець за свій рахунок доповідає за формулою "скільки відкладає людина + 1% від зарплати".