Нова керівниця ДБР Венедіктова пропонує збільшити кількість слідчих у справах Майдану

Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом на розгляд президента України я представлю ​​нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління у справах Майдану і збільшення кількості слідчих, які будуть розслідувати ці провадження", - зазначила Венедіктова.

За її словами, зараз у бюро існує окремий слідчий підрозділ, який вестиме розслідування справ Майдану. У ньому працює 25 слідчих.

Також Венедіктова додала, що в ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Вони містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

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"Низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту", - сказала в.о. глави ДБР.

Також, за словами Венедіктової, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням прокурорів у справах Майдану з ГПУ в ДБР.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.

2 січня Венедіктова склала з себе депутатські повноваження.