Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань

Про це адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідрності".

За його словами, суд має допитати їх, яким чином секретні матеріали з ДБР потрапляли до сторонніх осіб, зокрема, публікувалися в телеграм-каналі представника режиму Януковича Андрія Портнова.

"Радник директора, оскільки він там розпоряджався і всі його слухали, очевидно, він має якусь вагу, – відмовився назвати своє прізвище, тому я не ризикну згадати, з ким я говорив. Але мені було повідомлено, що, можливо, суд помилився і неправильно вирішив, щоб саме я вручав ці повістки. Я, звичайно, проінформую про це суд. І, фактично, було відмовлено у наданні допомоги стосовно вручення повісток слідчим, було запропоновано звернутися письмово, що я зробив вже до того, і тому єдиний висновок, який можна тут зробити – що не бажають слідчі Державного бюро розслідувань отримувати повістки і, певно, що не бажають з’являтися до Печерського суду для того, щоб дати відповідні свідчення", – зазначив адвокат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань. ВIДЕО

Головань підкреслив, що йдеться про "справу моряків".

"Йдеться про "справу моряків". Йдеться про те, що відповідно, за нашим переконанням, інформація, яка була, в тому числі і з обмеженим доступом – секретна інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, вона, грубо кажучи, розшифровується і потрапляє, в тому числі, до держави-агресора. Ми знаємо, наприклад, що для проведення експертизи вилучалися секретні документи, навіть з Генерального штабу, плани Збройних сил України і так далі", – пояснює адвокат.

"Ми стверджуємо, що це провадження – це ніщо інше, як канал витоку інформації. Інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, стає здобиччю різних телеграм-каналів, різних сайтів і таке інше", – нагадав Ігор Головань.

Він також пояснив, що слідчих ДБР повинні допитати в суді саме про те, яким шляхом закрита інформація, яка потрапляє в Державне бюро розслідувань, потрапляє за межі Державного бюро розслідувань.

"Стосовно діяльності Державного бюро розслідувань за нашими заявами зареєстровано вже шість кримінальних проваджень. Ми знаємо, що були опубліковані розмови, які, імовірно, записувалися в кабінеті колишнього директора ДБР. І всі ці питання ми ставили перед відповідними правоохоронними органами. Змушені були звертатися до суду, маємо відповідні рішення", - зазначив Головань.