15 гральних залів намагалися відновити роботу після рейду поліції, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після повідомлень на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019-го року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували відновити свою роботу", - написав він.

Гончарук нагадав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 - безкоштовні. Щоб повідомити про нелегальний гральний заклад, потрібно вибрати категорію #5.

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Прем'єр подякував українцям за дзвінки і пообіцяв, що уряд і надалі буде реагувати оперативно.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Також Гончарук закликав українців повідомляти про всі працюючі гральні заклади, яким вдалося сховатися від поліції.