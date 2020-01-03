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03.01.20 15:01

Facebook забанив пост Супрун про Бандеру через "пропаганду ненависті"

Facebook приховав пост колишньої в.о. голови МОЗ України Уляни Супрун через цитату лідера ОУН Степана Бандери.

Facebook забанив пост Супрун про Бандеру через "пропаганду ненависті"

Про це Супрун повідомила сьогодні на своїй сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора служба підтримки фейсбук повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через "порушення стандартів спільноти щодо "hate speech/пропаганду ненависті"", - написала вона, опублікувавши посилання на своє повідомлення.

"У дописі від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті і нічого, що порушувало б стандарти спільноти. Але це не завадило заблокувати допис, який набрав більше ніж 6 тисяч поширень і охопив понад пів мільйона читачів.... У цей самий час у соцмережах спокійно просувають свою адженду реальні пропагандисти ненависті, але їх правила спільноти фейсбук чомусь не стосуються", - написала колишня глава МОЗ України, навівши приклади таких постів.

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Супрун вважає, що Facebook не справляється з озвученою місією, а його політика, по суті, "стала інструментом у гібридній війні".

"Відстеження hate speech за допомогою штучного інтелекту і невміння якісно аналізувати контекст - майже будь-який критичний пост сьогодні може зникнути при бажанні власників ботоферм або розпалювачів ненависті", - резюмувала вона.

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