Олена Трибушна очолить інформаційний відділ державного телеканалу для окупованих територій

Про це повідомило Міністерство культури, молоді і спорту, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Олена Трибушна - колишня головна редакторка 24 каналу, а також заступниця головного редактора видання "Новое Время" і редакторка журналу "Кореспондент".

"Мета нового телеканалу — повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали", - підкреслила Трибушна.

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Директор нового телеканалу буде обраний шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов'язки буде заступниця директора Юлія Островська.

Як зазначається, міністерство вже розглянуло кілька концепцій мовлення, однак остаточна буде затверджена після обрання керівника телеканалу. На першому етапі канал буде поєднувати україномовних та російськомовних авторів розважальні програми, серіали і кінофільми виробництва провідних українських медіагруп з інформаційним мовленням власного виробництва.

"Новий канал повинен донести у своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними", - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого.