Родини героїв Небесної Сотні просять не призначати Буряка головою відділу ДБР у справах Майдану через конфлікт інтересів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" в фейсбуці.

"Саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ. З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може "за дзвінком" отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР", - зазначають близькі героїв Небесної Сотні.

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Вони нагадують, що негласні слідчі (розшукові) дії НАБУ, в результаті яких отримані записи, проводилися саме в рамках розслідування справ Майдану.

"Окрім того, ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами ключових справ щодо розгонів Майдану та винесення неправосудних рішень. І саме ДБР буде продовжувати розслідувати справу, де ймовірним обвинуваченим є близький до Павла Вовка Євген Аблов. Це свідчить про наявність у О.Буряка реального конфлікту інтересів, що ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану", - йдеться в заяві.

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"Враховуючи наведене, ми закликаємо Ірину Венедіктову: скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування "справ Майдану" у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка; призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду; надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідування справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства", - закликають родичі загиблих майданівців.



