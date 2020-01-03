Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури.

"Під час досудового розслідування встановлено, що, у листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП МА "Бориспіль", а саме в ДП "Зал офіційних делегацій" нанесли тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю. За результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження", - повідомила прокуратура.

Зазначається, що в разі доведення провини колишнього депутата Ляшка, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.