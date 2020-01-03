Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві

Про це він писав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, я будую триповерхову хату в мальовничих Карпатах, на чудовій великій ділянці біля водоспаду, не внісши в декларацію дані про кошти, на які я мав усе це придбати й побудувати. Тобто в декларації я прикидаюся бідним і водночас будую хату в селі, де всі один одного знають. Геніально. Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені усердно вимальовували 5 років, чудово підпадає під нову сенсацію, бо ми ж любимо задовільнятись поверхневою інформацією і білими нитками. Істина нам не потрібна. Вона нудна", - зазначає Гаврилюк.

За його словами, ділянка під будинком, що зводиться, належить батькам його дружини, які довгий час були на заробітках у Чехії.

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"На тій чудовій ділянці з "водоспадом" завжди був город, який обробляли бабця і дідусь моєї дружини... Батьки моєї дружини пожертвували її дитинством, щоб дати їй краще життя. Якби ж вони знали, що вона вийде заміж за депутата, який у майбутньому збудує їй хороми, то не гнули б свої спини на заробітках! Тато Ярини не провів би в Чехії довгих десять років, мама Ярини не змушена була б потім до нього приєднатись, залишивши доньку на бабцю й діда", - розповів екснардеп.

Гаврилюк також підкреслив, що будинок будується вже не перший рік "своїми силами і силами сім'ї, яка також допомагає фізично".

" Так, я допомагаю своєму тестю. Кожну зайву копійку я вкладаю в цей проект, кожну вільну хвилину я проводжу на будові. Ні, мені не соромно повертатись до будівництва після депутатства, бо я професіонал у цій справі ... Щоб реалізувати те, що ми задумали, потрібно буде багато часу і коштів, і, можливо, комусь знову доведеться їхати на заробітки. можливо, навіть мені. І цього я теж не соромлюся, бо так в Україні живе багато людей", - підсумував він.