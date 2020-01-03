Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв

Про це в інтерв’ю журналістам заявив дипломат, радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"У 2019 році Україна мала виграші в міжнародних судах і трибуналах проти Росії. Також маємо позитивні приписи Міжнародного трибуналу з міжнародного права щодо звільнення моряків і трьох українських суден. Маємо важливі рішення Міжнародного суду ООН у справах України проти РФ. Це взагалі унікальні і безпрецедентні рішення.

Наші партнери звертаються до нас за досвідом, адже вперше в історії Міжнародного суду ООН є справа проти постійного члена Ради безпеки ООН", – зауважив дипломат.

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Він підкреслив, що важливим стратегічним досягненням 2019 року стало остаточне закріплення в Конституції України курсу до ЄС і НАТО. А серед негативних підсумків, на думку дипломата, є погодження "формули Штайнмаєра", на яке пішов Зеленський.

"Ця формула нам нав’язувалась вже кілька років, але ми не могли погодитися на неї без бачення всього процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Погодження цієї формули, фактично, означало згоду на російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. І це при тому, що упустили такі речі, як дорожня карта імплементації Мінська і розміщення миротворців ООН на Донбасі", – сказав Єлісєєв.

"Навіть наші партнери підказують, зокрема посол США Тейлор, що однією з умов відновлення кордону має бути розміщення миротворців ООН. А в коаліційній програмі уряду Німеччини питання розміщення миротворців на Донбасі взагалі включене окремим пунктом", – додав дипломат.

Окрім цього, на його думку, нова влада не надала відповідну реакцію на повернення Росії до ПАРЄ і, по суті, не протидіяла ухваленню такого рішення. Подібні дії команди Зеленського призвели до того, що на сьогодні заблокувати участь росіян у роботі ПАРЄ практично неможливо, зазначає Єлісєєв.