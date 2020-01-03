Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, на це звернув увагу колишній заступник голови Севастопольської міськадміністрації (2005-2010) Дмитро Базів у Facebook.

За нинішнім курсом мінімалка в Україні становить 199,6 долара.

У Росії так званий мінімальний розмір оплати праці становить 12130 рублів, або 195,5 долара.

Мінімалка в Білорусі - 375 місцевих рублів, або 177,8 долара.

Мінімалка в Молдові - 2775 леїв, або 161,2 долара.

У західних сусідів України - Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії - розмір мінімальної зарплати набагато вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.

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