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03.01.20 17:04

За три тижні ліквідували понад 260 незаконних АЗС, - ДФС

Податкова міліція Державної фіскальної служби ліквідувала 264 нелегальні АЗС з 13 грудня 2019 року.

За три тижні ліквідували понад 260 незаконних АЗС, - ДФС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зазначається, що ліквідація АЗС здійснюється на виконання доручень президента і прем'єр-міністра України щодо проведення заходів з протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

"За результатами вжитих заходів у період з 13 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучено понад 3,5 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн і обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю понад 57 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зараз здійснюються заходи щодо демонтажу обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

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