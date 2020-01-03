Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно попереджали захисників трьох підозрюваних, проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив тільки адвокат Юлії Кузьменко.
У поліції повідомили, що підозрюваний Андрій Антоненко відмовився брати участь в експерименті, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав перешкоджати діям слідчих із Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту.
"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань і проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили в пресслужбі поліції.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.