Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно попереджали захисників трьох підозрюваних, проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив тільки адвокат Юлії Кузьменко.

У поліції повідомили, що підозрюваний Андрій Антоненко відмовився брати участь в експерименті, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав перешкоджати діям слідчих із Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту.

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"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань і проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.