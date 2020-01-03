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03.01.20 17:41

Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону

2 січня за підозроюув збуті наркотичного засобу метадону затримали співробітника канцелярії Генеральної прокуратури України.

Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури в п'ятницю.

"Під час обшуку за місцем його проживання в смт Бородянка Київської області виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Протиправну діяльність вдалося припинити завдяки пильності місцевих жителів, які повідомили в правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що затримання було здійснено за процесуального керівництва прокуратури.

У відомстві підкреслили, що затриманий ніколи не обіймав посаду прокурора і на час ймовірної протиправної діяльності в Офіс Генерального прокурора переведений не був.

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