Поліція відкрила кримінальне провадження через обміління Шацьких озер на Волині

Про це повідомила в Facebook пресслужба місцевої прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідче управління ГУ Нацполіції області розслідує факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли привести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема в одному з найбільших озер України - Світязь", - йдеться в повідомленні .

Під час розслідування з'ясувалося, що чиновники Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону "Про оцінку впливу на навколишнє середовище", не провели оцінку впливу, яке здійснює на стан озер незаконна діяльність суб'єктів господарювання.

"Одне з таких підприємств побудувало неподалік на орендованій території площею 230 га штучні водні об'єкти без відповідних документів і здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га. При цьому Держекоінспекція області теж не звернулася з позовом до суду для припинення протиправної діяльності підприємства", - повідомили в прокуратурі.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч.2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Шацькі озера - група з більш ніж 30 озер у Любомльському та Шацькому районах Волинської області, в межиріччі річок Прип'ять і Західний Буг. Найбільше з них - озеро Світязь (27,5 кв. км).