Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.01.20 18:33

Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,8 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає Цензор.НЕТ.

Зміни президент вніс у п'ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року одержав від "Кварталу 95" 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.

Зазначимо, роялті - це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.

Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018 - 4 тис. гривень.

За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн ​​гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн гривень.

Читайте також: Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100