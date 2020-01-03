Підозру у справі про ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби поки нікому не висунуто, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник поліції Київської області Микола Жукович сказав Громадському.
За його словами, поліція допитала у справі свідків та потерпілих, наразі правоохоронці проводять низку експертиз.
Водночас дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що його старший син, який постраждав в ДТП, наразі проходить реабілітацію в лікарні "Феофанія", а молодшого вже виписали з медзакладу.
Сам омбудсмен у п’ятницю, 3 січня, вперше вийшов на роботу після аварії. Він додав, що у справі допитали його та дружину.
Нагадаємо, 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.
Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.