За 2019 рік учасникам ООС виплачено майже 27 млн ​​грн премій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС.

Всього премії отримали 4 тис. 580 військовослужбовців.

3519 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, отримали понад 21 млн грн; 753 військовослужбовців отримали понад 3 млн грн за успішне виконання бойових завдань; 308 військовослужбовців отримали понад 1,7 млн ​​грн за знищення озброєння і військової техніки бойовиків.

У повідомленні наголошується, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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