Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Харків - перше українське місто, де новоспечені батьки можуть скористатися комплексною послугою е-Малятко. Сьогодні перші батьки отримали цю послугу без черг та зайвої бюрократії в Харківському міському перинатальному центрі", - йдеться в повідомленні.

Е-Малятко надає 10 послуг для батьків новонароджених в одну послугу від держави, зокрема реєстрацію народження і призначення допомоги при народженні дитини. Зараз вона доступна в тестовому режимі в Харкові.

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До Міністерства цифрової трансформації України додали, що в січні послугу планують запустити ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.