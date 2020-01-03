ВАКС заочно заарештував Арбузова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, рішення було прийнято сьогодні, 3 січня.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою", – говорится в сообщении.

Запобіжний захід було обрано відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України, оскільки підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід.

Арбузову інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Національного банку України на суму 220 мільйонів гривень.