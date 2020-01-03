Світ не може допустити ще однієї війни в Перській затоці, - генсек ООН

Центр новин ООН повідомив про заяву представника генсека Фархана Хака, передає Цензор.НЕТ.

"Це той момент, коли лідери мають виявити максимальну стриманість. Світ не може дозволити собі ще одну війну в Персидській затоці", - сказав він.

"Генеральний секретар послідовно виступав за деескалацію в Перській затоці. Він украй занепокоєний нещодавньою ескалацією напруженості", - додав Хак.

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Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.