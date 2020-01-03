Прокурором Тернопільської області став Бойко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Петро Бойко подякував за довіру і запевнив, що направить усі зусилля на забезпечення правопорядку і законності в області, а також разом із колективом докладе максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Петро Бойко народився в Чернігові. В органах прокуратури він почав працювати з 2010 року. За цей час він обіймав керівні посади в органах прокуратури Севастополя і Військової прокуратури Західного регіону. До призначення на посаду прокурора Тернопільської області він працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ