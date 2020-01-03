Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі 14 січня, - радник прем'єра Мушак

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Фейсбуці.

"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 у парламенті. За Регламентом текст до другого читання має бути надано за 10 днів до дати розгляду. Щойно порівняльна таблиця з'явилася на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформи" , - написав він.

Мушак також прокоментував, що до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках, зокрема понад 2000 із них стосуються референдуму.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.