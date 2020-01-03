На кібербезпеку ЦВК у 2020-му виділять 10 млн грн

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава ЦВК Олег Діденко сказав в інтерв'ю виданню LB.

За словами Діденка, на кінець 2018-го і впродовж 2019 на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 млн грн.

"Крім того, для посилення захищеності автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в 2019-му було витрачено понад 9,5 млн грн", - зазначив він.

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Наступного року для забезпечення кіберзахисту Реєстру витратять понад 7 млн ​​грн.

"Крім того, на 2020 рік на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК заплановано близько 10 млн грн", - підсумував глава Центрвиборчкому.

Нагадаємо, що в листопаді хакери здійснили 11 кібератак на сайти президента і ЦВК.