На кібербезпеку ЦВК у 2020-му виділять 10 млн грн

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава ЦВК Олег Діденко сказав в інтерв'ю виданню LB.
За словами Діденка, на кінець 2018-го і впродовж 2019 на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 млн грн.
"Крім того, для посилення захищеності автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в 2019-му було витрачено понад 9,5 млн грн", - зазначив він.
Наступного року для забезпечення кіберзахисту Реєстру витратять понад 7 млн грн.
"Крім того, на 2020 рік на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК заплановано близько 10 млн грн", - підсумував глава Центрвиборчкому.
Нагадаємо, що в листопаді хакери здійснили 11 кібератак на сайти президента і ЦВК.