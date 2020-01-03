Депортований із Криму блогер Гайворонський має намір подати позов до ЄСПЛ і відсудити у Росії 5 млн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайворонський сказав у п'ятницю в ефірі Радіо Крим.Реалії, повідомляє Радіо Свобода.

"У мене багато унікальної інформації і знань. Я сподіваюся внести кардинальний перелом у всю цю гібридну війну, щоб ми найближчим часом повернули Крим Україн. Також я розумію, що у мене є залізні підстави подавати в ЄСПЛ. Я хочу подати проти Росії позов на 5 мільйонів доларів. 4 мільйони я хочу віддати дітям, батьки яких загинули в АТО і через події пов'язані з Кримом. Далі я хочу видати книжку", - повідомив Гайворонський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, блогер Євген Гайворонський у 2014 році підтримував окупацію півострова, але весною 2019 року змінив риторику на проукраїнську. 31 грудня окупанти вислали його на материкову частину України.