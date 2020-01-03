Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив журналістам у Києві адвокат підозрюваної Микола Ореховський.

"Слідчий експеримент - це лише додатковий доказ, який має підтвердити якісь обставини, які вже встановлені конкретними доказами, так? Сильними доказами. Натомість вони хочуть проводити з підозрюваними ці слідчі експерименти, щоб свій слабкий доказ, своє припущення - а на мою думку, свою вигадку - зробити більш сильною. Тому я не бачу доречності участі нашої підзахисної в таких слідчих експериментах", - заявив захисник.

Також адвокати заявляють, що результати експертизи є єдиним доказом провини Дугарь - і є незаконними та складеними з порушеннями.

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Ореховський додав, що ситуацію з експериментами слідство проводить, зокрема, для того, "аби додатковий доказ зробити основним".

Водночас адвокат зауважив, що на всі виклики слідчого Дугарь з'являлася.

Раніше у Нацполіції заявили, що про проведення слідчих експериментів у ніч проти 3 січня у справі вбивства Павла Шеремета було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних.

При цьому у Нацполіції повідомили, що підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту відмовилася.

3 січня адвокати підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський та Віталій Коломієць подали до ДБР заяву щодо фальсифікації доказів з боку слідчих.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.