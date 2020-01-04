Чи є провадження за фактом нападу на Регора? Це шанс зробити Шарія надовго нев'їздним в Україну, - Ігор Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"До речі, щодо хуліганського нападу на Віталія Регора вже зареєстровано кримінальне провадження? Річ у тому, що це реальна можливість зробити Шарія надовго нев'їздним в Україну. Якщо Регора зараз судять за його атаку сечею на так званого "журналиста Шарія", то у випадку з нападом на нього очевидний склад злочину щонайменше такої ж тяжкості, а можливо, і тяжчого.

(Така оперативна помста Регору навряд чи можлива без допомоги правоохоронних органів).

Цей випадок потрібно тримати у фокусі уваги з міркувань, що партія Шарія як політична сила не нехтує такими методами. Одна справа якийсь окремий хуліган, інше - ціла політична сила. Словом, я бачу цю справу надзвичайно перспективною", - написав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні запитання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція жодним чином на це не відреагувала, а лікарі швидкої допомоги оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", яка також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури", і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

27 грудня поліція повідомила про підозру в нападі на представників "Шарій.нет" 29-річному чоловікові. Як пізніше стало відомо, підозру оголошено Регору.

31 грудня Шарій написав про відповідний напад на Регора.

Як відомо, це не перший напад на Регора.

Нагадаємо, 5 вересня 2016 року на зупинці громадського транспорту в центрі Києва невідомий 8 разів вдарив ножем добровольця ОУН: "Це сепари зробили. Я вмираю. Мені холодно". Згодом активісти пікетували СБУ і Нацполіцію з вимогою розслідувати напад на добровольця ОУН у центрі Києва.

У березні 2017-го поліція затримала підозрюваного в замаху.