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04.01.20 09:52

Покарання "Райо Вальєкано" за образу Зозулі тимчасово призупинено

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив дію санкцій, накладених на "Райо Вальєкано" за образи з боку фанатів клубу на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Покарання "Райо Вальєкано" за образу Зозулі тимчасово призупинено

Про це повідомляє Dynamomania.com із посиланням на іспанські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Апеляційний комітет встановив, що у "Райо Вальєкано" не було достатньо часу для подачі апеляції, а наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня проти "Жирони".

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Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав у "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і у футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

24 грудня стало відомо про рішення дисциплінарної комісії. Клуб "Райо Вальєкано" і його фанати, які ображали українського футболіста Романа Зозулю, який грає за "Альбасете", понесуть за це покарання.

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