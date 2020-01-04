Каталонському главі уряду Торрі заборонили обіймати державні посади упродовж 1,5 року

За рішенням суду, який відбувся в Барселоні два тижні тому, Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Також наголошується, що суд його оштрафував на 30 тисяч євро у зв'язку з невиконанням вимог виборчої комісії.

"Виборчком незадовго до квітневих парламентських виборів зажадав зняти символіку прихильників незалежності Каталонії з будівлі, в якій розташовується уряд автономної іспанської спільноти. Однак Торра двічі проігнорував крайні терміни для зняття символіки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Іспанські правоохоронці затримали українця у зв'язку з розслідуванням сліду РФ у спробі проголошення незалежності Каталонії

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії ухвалив вирок дев'ятьом лідерам каталонського руху (від 9 до 13 років тюремного ув'язнення) за їхню участь у референдумі про незалежність у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту. На них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЄП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також увійшов Оріол Жункерас, який на той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність, який у Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітату (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім втік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.

24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемона було затримано в Німеччині, коли він повертався до Бельгії.