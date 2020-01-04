Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.01.20 08:50

Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон

Президент Національної академії наук України Борис Патон вважає, що національною ідеєю для українців як сучасної нації має бути прагнення до високого рівня добробуту громадян за прикладом Швейцарії.

Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Дозвольте і мені вставити свої 5 копійок щодо олів’є, асфальту на вулицях та назв цих вулиць. У самому сердці Європи є така чудова країна - Швейцарія. Найбагатша на континенті, як арифметично, так і стосовно рівня життя пересічного "маленького швейцарця". Чому Швейцарія - Швейцарія, чому Україна - не Швейцарія? Окрім очевидного питання масштабів країни, географічного положення тощо, ключ в іншому. Швейцарців об‘єднує громадянство".

Академік зазначив, що пріоритети для швейцарців - це "асфальт на вулицях і гроші на банківському рахунку".

Читайте також: Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон. ФОТО

"Сильна армія та зброя вдома у кожного - не через якісь абстрактні ідеологеми субкультур, а через банальний цинічний фінансовий інтерес. Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим, тоді відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу", - вважає він.

Патон зазначив, що Швейцарія колись так і виникла, як "союз дуже різних людей, яким набридло годувати окупантів".

"Чесно кажучи, природні умови та багатства там дуже поступаються українським. Що ж потрібно українцям для того, щоб жити багато і щасливо? Достатньо хотіти бути як Швейцарія. І не хотіти бути як Сомалі, де племінні вожді завжди знайдуть спосіб підняти своїх адептів на священну боротьбу за правильних богів та героїв проти єретиків, які сміють думати інакше", - зазначив він.

Патон вважає, що національна ідея сучасної нації - це "гроші на рахунку, достатні, щоб купити крутий автомобіль і їздити в ньому суперсучасним автобаном".

"Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі й автобани для всього світу. Крізь темряву невігластва і варварства в Україні видно молоду поросль підприємців, які будують українське майбутнє тут і зараз", - підкреслив він.

"Отож - будьмо! Варварству місце на смітнику історії. Дякую президентові за таке чудове, епохальне привітання країни з Новим роком. Ми всі - українці, наше майбутнє - у наших руках", - зазначив Патон.

Нагадаємо, в новорічному привітанні президент Володимир Зеленський наголшосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, українці - дуже різні. "І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100