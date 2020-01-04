"Слуга народу" Дубінський прийняв у подарунок від мами три автомобілі на суму 2,8 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронну декларацію нардепа.

27 грудня мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень: Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень.

Крім того, 2 січня 2020 року Дубінський купив ще одну машину (Cadillac Escalade 6.2i), яка коштувала народному обранцеві понад 1,1 млн грн.

Також наприкінці минулого року нардеп купив за 0,5 млн гривень новий гараж площею 77,2 кв. м.

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Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info провели розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.