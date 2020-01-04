Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що за результатами роботи системи з 23 березня 2018 року до 31 грудня 2019 року включно було зупинено реєстрацію 354 065 ПН/РК. Отже, за цей період податкова запобігла реєстрації безпідставного податкового кредиту на 8,4 млрд грн.

"Все це - платники, які навіть не виявили бажання підтвердити реальність господарських операцій (не маючи взагалі первинних документів або розуміючи, що комісії органів ДПС одразу нададуть належну правову оцінку поданим документам). Саме такі компанії найбільше зацікавлені у зриві роботи цього дієвого механізму боротьби з недобросовісними платниками податків", - сказано у повідомленні.

У ДПС підкреслили, що за допомогою системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації ПН/РК податкова захищає економічні інтереси держави та сумлінних платників податків від мінімізаційних схем та зловживань.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що за підсумками 2019 року Державна податкова служба виконала свою частину надходжень до бюджету - вперше від початку 2011-ого.