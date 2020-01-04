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04.01.20 10:42

Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі

Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє про чергові обмеження можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вести спостереження в прикордонних районах, які не контролюються урядом України.

Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року йдеться про випадки заборони перебування патруля місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю СММ залишити вище зазначені пункти пропуску", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії можуть мати на меті приховати поставки озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або пересування військ із боку РФ на непідконтрольну уряду України територію.

У зв'язку з цим українська сторона СЦКК звертає увагу бойовиків на неприпустимість перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата місії, а також на необхідність використання можливостей технічних засобів спостереження СММ.

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Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі 01

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