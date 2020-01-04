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04.01.20 14:03

Найманці РФ обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку доби 4 січня здійснили один обстріл українських захисників у районі Новолуганського.

Найманці РФ обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, про це повідомив прессекретар міністерства Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 4 січня, станом на 12:00 за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників у районі Новолуганського. З 4:00 окупанти вели вогонь із АГС і великокаліберних кулеметів від Доломітного. Бойових втрат серед наших воїнів унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами, за наявною інформацією, немає", - йдеться в повідомленні.

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