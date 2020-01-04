Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Після бостонського джаз-клубу RegattaBar концерт у межах американського туру Бутмана скасував і джаз-клуб у Енн-Арбор, штат Мічиган.

Запланований захід також зник із календаря клубу Blue Llama Jazz після того, як місцеві активісти організації Arts Against Aggression сповістили керівництво закладу про політичну позицію музиканта. Вони вказали на його підтримку агресивної політики Росії проти України, а також на те, що він був довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах у 2018 році. Бутман також порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участі в Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.

Виступ Бутмана бувло заплановано на 13 лютого. Він мав закривати американський тур джазмена. Сторінка, де раніше був анонс виступу, тепер видає помилку під час завантаження. Сам музикант на своїй сторінці у фейсбуці написав, що виступ його гурту "довелося скасувати через термінові справи".

Бутман також прокоментував скасування концерту в Бостоні. Він стверджує, що це сталося через запланований на цей день корпоративний захід.

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