Військово-транспортний літак Іл-76МД пройшов випробування над Говерлою

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Відстань між горою та літаком - критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки, велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень", - розповів головний інженер авіації командування ПС ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький.

Зокрема, одним із найскладніших пунктів програми перевірки було випробування системи попередження зіткнення літака із земною поверхнею.

Водночас район Говерли для випробування літака було обрано вперше. До 2014 року польоти відбувались у Криму.

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Також наголошується, що дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після успішно проведених випробувань літак отримав документи, що дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО.

З огляду на потреби в літаках Іл-76МД, Повітряні сили і надалі планують удосконалювати їх новітніми системами.