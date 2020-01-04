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04.01.20 15:20

Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає, що українці поки що не готові перейти на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня.

Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Епіфаній, наразі тривають дискусії щодо реформи календаря, проте це питання є досить складним.

"Чому складним? Бо український народ поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи", - сказав він.

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що після об'єднання всіх українців у єдину Православну церкву України таке рішення буде ухвалити легше.

"Це питання ми порушуємо, але бачимо, що є великий спротив. Багато хто звик уже до певної дати", - сказав він.

Епіфаній вважає, що в разі перенесення Різдва, потрібно переносити і всі інші свята.

"Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14, а будемо святкувати 1 жовтня. І Преображення, й інші свята, до яких ми так звикли. Потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві", - сказав він.

"Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не актуально. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз у єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішено позитивно", - додав глава ПЦУ.

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