Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру.

"За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію BMW X5, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Голосіївському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аварія сталася 3 січня 2020 року приблизно об 11:30 на вулиці Васильківській.

Водій BMW X5 під час поворотіу на перехресті нерівнозначних доріг, порушуючи ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався головною дорогою, як наслідок, сталося зіткнення зазначених транспортних засобів.

Після цього автомобіль Mercedes відкинуло на автомобіль Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes від отриманих травм помер на місці. З травмою грудної клітки в лікарню потрапила пасажирка Hyundai.

Водія автомобіля BMW, 24-річного громадянина РФ, уродженця Республіки Кабардино-Балкарія, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.