Харків'янин у стані сильного алкогольного сп'яніння повідомив про "замінування" житлового будинку, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що чоловік повідомив неправдиву інформацію про "мінування" багатоповерхівки на вул. Дружби народів у Харкові.

"Під час виїзду працівники поліції виявили 41-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння... і не зміг пояснити працівникам поліції причину свого вчинку", - повідомляє поліція.

Повідомлення про мінування будинку в спальному районі міста надійшло до Київського відділу поліції Харкова близько 23:00 п'ятниці. Правоохоронці, які виїхали на місце, не виявили вибухових пристроїв чи небезпечних речовин.

Інформацію про подію внесено до Єдиного облік Київського відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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